恒大（3333）公布，今日已贖回2020年到期、本金總額15.65億美元（折合約122億港元）境外債，集團已將所有2020年到期債券償還完畢。

恒大指出，贖回不會對財務狀況造成重大影響。今次是集團第三次償還大額債務，包括10月13日償還約132.53億港元的境內債，近日又提前償還一筆40億港元的香港寫字樓抵押貸款。

據《彭博》報道，同樣面臨債務挑戰、恒大第二大戰略投資者蘇寧電器亦同意放棄回購股權，但最大投資者山東高速仍未與恒大簽訂協議。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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