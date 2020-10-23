恒大：已償還所有2020年到期債券
文章日期：2020年10月23日 17:22
恒大（3333）公布，今日已贖回2020年到期、本金總額15.65億美元（折合約122億港元）境外債，集團已將所有2020年到期債券償還完畢。
恒大指出，贖回不會對財務狀況造成重大影響。今次是集團第三次償還大額債務，包括10月13日償還約132.53億港元的境內債，近日又提前償還一筆40億港元的香港寫字樓抵押貸款。
據《彭博》報道，同樣面臨債務挑戰、恒大第二大戰略投資者蘇寧電器亦同意放棄回購股權，但最大投資者山東高速仍未與恒大簽訂協議。
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