高盛身纏 「一馬公司」（1MDB）醜聞數年，今日其馬來西亞子公司就案件向美國司法部認罪，承認違反美國《海外反腐敗法》，並同意向不同司法機構共支付29億美元（約為226.2億港元）的最新罰金，成為該行就案件達成和解的第一步。

綜合報道，29億美元中，有13億美元（約101.4億港元）將是向美國政府支付。而再加上此前高盛與大馬政府的和解金、證監會昨日對高盛開出的罰單，外媒估計高盛為1MDB支付的罰款共計將達到51億美元（397.8億港元），相當於其9個月的收入。

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高盛集團主席兼首席執行官David Solomon今日則發聲明，指樂見各國監管機構與高盛達成和解，但他強調，1MDB中的教訓不會成為過去。他承認，公司有辜負期望之處，未能辨識事件中的預警跡象，而事件後公司已經全面檢討合規系統，8年來全球合規部門人手增加1倍。他表示，亦將就事件後果，對現任及前任的部分高層進行減薪及追討收入（clawback）措施，相信做法合適。

根據高盛董事會聲明，高盛對涉事的3名前員工Tim Leissner、Ng Chong Hwa及Andrea Vella追回收入，共計向其沒收7600萬美元（約為5.9億港元）。此外，因為事件涉及高盛 「機構上的過錯」（institutional failures），向高盛包銷1MDB債券期間管理公司的5名前高層亦會被沒收於2011年發出的一項獎金。5人中包括高盛前CEO、前CFO等，其中有人現時已經退休，沒收獎金共涉6700萬美元。

最後，高盛亦將會降低現時管理團隊今年的薪水，包括現時的CEO、CFO及首席運營官，以及高盛國際CEO，4人今年將會減薪3100萬美元。所有降薪、追回收入等措施，共計將涉及1.74億美元（約為13.6億港元）。

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