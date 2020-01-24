假期前夕恒指延續外圍升勢，一度逼近25000點關之餘，亦連升6日，是4個月以來最長升浪。多隻舊經濟藍籌發力，見近一個月高。

恒指今早低開13點，早市見全日頂，高見24970點，升184點，是2020年9月3日25216.02點後最高。收市升132點或0.54%，報24918點，連升6日，累升760點，是近4個月來最長升浪，對上一次連升6日是2020年6月8日。收市企穩100天線(24734點)。

大市全日成交金額1116億元，較上日增加4.17%，是10月19日後最多；國指升40點或0.4%，報10125點。恒生科技指數收報7484點，跌1.78%。

多隻舊經濟藍籌發力，中海油（0883）升7.27%，收報7.67元，是升幅最大的藍籌，收市價計是本月7日後新高，盤中曾升最多7.69%，是2020年5月18日後最大升幅。另外兩隻油股，中石化（0386）收報3.2元，升6.67%，曾升最多8%，高見3.24元，是9月22日後最高；中石油（0857）收報2.3元，升6.48%，曾升最多7.41%，高見2.32元，是9月29日後最高。

舊經濟股代表之一兼受到反修例、中美角力影響的匯控（0005），借銅獅重光連升第3日，再升3.2%，收報32.25元，是9月11日後收市新高，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點。而恒生（0011）亦曾大彈5.7%，收報121.7元，升5.55%，是9月15日後收市新高。

新經濟股疲軟，石藥（1093）跌2.95%，收報8.54元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌2.24%，收報21.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。藍籌28隻升，19隻下跌，3隻無升跌。

恒指過去5個交易日累升0.32%或80點，表現最佳的是工行（1398），累升7.92%，其次為金沙中國（1928）及恒生，分別升7.5%及7%。而表現最差的是石藥，累跌7.17%，其次為小米（1810）及潤地（1109），分別跌5.6%及5.1%。

國指過去5個交易日累升1.44%或143點，表現最佳的是新奧能源（2688），累升13%，其次為郵儲銀行（1658）、中國太保（2601），分別升10.68%及9.18%。而表現最差的是石藥，累跌7.17%，其次為小米、世貿（0813），分別跌5.62%及5.61%。

中海外（0688）中午公布首三季經營溢利升近2%，收市報19.62元，跌0.51%。

1隻新股上市。滄港鐵路（2169）定價0.95元，收市報1元，升5.2%。

華為發布Mate 40智慧手機系列，華為相關手機股舜宇光學科技（2382）收報128元，跌0.31%。

中國陸金所預計，將通過美國IPO發行1.75億股美國存託股票，集資至多24億美元。平保（2318）收報86.35元，升2.31%。

《南華早報》報道，國泰機師工會敦促會員不要簽署減薪的就業協議。國泰（0293）收報5.85元，升3.54%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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