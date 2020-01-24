實惠公布，公司將與錦倫旅運合作，顧客只要在實體店消費滿800元，可免費參加本地旅行團一天遊，冀吸引更多本地消費，為業界及香港出一分力。

實惠指出，顧客在10月24日至26日消費滿800元，可憑單據到三間指定Pricerite門市，包括旺角創興廣場、元朗大馬路、荃灣廣場門市登記，免費參加「香港古今體驗之旅」，導遊服務費及基本保險費亦獲全免。

一日遊首先會到上環荷李活道文武廟，之後前往香港新聞博覽館，再享用海洋公園萬豪酒店的下午茶，餐後會到香港仔漁村乘坐舢舨遊覽避風塘，最後會乘坐山頂纜車到太平山頂及參觀香港杜莎夫人蠟像館。旅程將在山頂結束，團友將獲提供回程山頂纜車票。

另外，為鼓勵更多人參加政府年初推動的「綠色生活本地遊計劃」，即日起至26日實惠顧客在上述三間指定門市內購買錦倫旅運推出的「綠色生活本地遊計劃」，即可獲贈一個「旅遊抗疫包」。

記者：蕭嘉聰

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

必瘦站向空姐招手 逆市請千人擴業務版圖

陳智思：國泰重組無可避免 絕對無興趣參選特首

滬深三大指數三連跌 上證全周累跌1.75%

【有片：埋身擊】大選前後市平穩的機會甚大

恒指半日升152點 再創逾1個月高 匯控連升第3日 半日升3.8%

中海外首三季經營溢利升近2%

【選股王】明年壽險銷售有望回復正增長 平保具吸引力

滬指先跌後揚 半日升0.13%