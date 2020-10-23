必瘦站向空姐招手 逆市請千人擴業務版圖
文章日期：2020年10月23日 15:43
國泰（0293）宣布裁員後，地產代理同保險業就即刻表示想請空中服務員加入行業，最新連美容業都加入「戰團」。必瘦站（1830）公布「全球擴張」係業務戰略中首要目標，將會係全球招募1000名員工，擴大業務版圖，海報同facebook post都特別提到想邀請空姐加入集團。
集團就話物色緊進一步拓展業務商機，包括亞洲、美洲同歐洲等已發展成熟市場發掘機遇，未來會繼續壯大人才團隊。
其實以地產代理界為例，中原地產就透露今年首9個月大約有1700名新員工，一成來自航空服務及旅遊業從業員。利嘉閣亦歡迎航空服務界人士加入，仲為航空業界設立特別專組及熱線。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
其他報道
恒指半日升152點 再創逾1個月高 匯控連升第3日 半日升3.8%