滬深三大指數三連跌 上證全周累跌1.75%

內地股市午後疲軟，金融、醫藥及食品等板塊跌幅擴大，滬深三大指數連跌三個交易日。滬指一度跌穿3300點，低見3276點，以近日中低位收市，收報3278點，跌34點或1.04%。

深證成指午後反覆向下，最低見13110點，收報13128點，跌267點或2%，成交額4378億元，兩市合共成交額7656億元。

創板指早段曾觸及2700點，惟午後跌勢加劇，一度失守2600點，低見2592點，收報2600點，跌72點或2.72%。

過去一周，滬指累跌1.75%；深證成指累跌2.99%；創板指累跌4.54%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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