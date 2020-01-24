外圍向上，加上匯控（0005）發威，恒指今早低開13點後最多曾升182點，高見24968點，見上月3日後新高，並連續第三日企於100天線(24734點)之上。

恒指半日升152點或0.62%，報24938點，成交金額573億元；國指升64點或0.64%，報10149點。恒生科技指數收報7534點，跌1.13%。

藍籌30隻升，17隻下跌，3隻無升跌。中海油（0883）升6.15%，收報7.59元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.96%，收報216.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。匯控（0005）升3.84%，收報32.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點。

匯控中環銅獅子昨日重光，刺激匯控股價連升3日，今早曾升最多4.96%，是2020年10月5日後最大升幅，當日升幅為7.05%。今早高見32.8元，是2020年9月10日32.9元後最高。

國藥控股（1099）首三季純利升8.95%，刺激股價連升第4日，今早曾升最多6.96%，是2020年7月23日後最大升幅，今早高見18.14元，是2020年9月21日18.74元後最高。半日收報17.92元，升5.6%。

政府今放寬旅行團30人，縱橫遊（8069）突暴瀉86%，半日收報0.46元，跌82%。

多間公司今公布業績，績前表現如下，中海外（0688）收報19.76元，升0.2%；招金（1818）收報10元，跌1.57%；潤泥（1313）收報10.04元，跌2.52%；長汽（2333）收報13.2元，無升跌；鞍鋼（0347）收報2.24元，升2.2%。

1隻新股上市。滄港鐵路（2169）定價0.95元。半日收報0.97元，升2.1%。

中海油（0883）第三季產量增半成，油氣收入跌27%。收報7.59元，升6.15%。

華為發布Mate 40智慧手機系列，華為相關手機股舜宇（2382）收報129元，升0.47%。

中國陸金所預計，將通過美國IPO發行1.75億股美國存託股票，集資至多24億美元。平保（2318）收報85.65元，升1.48%。

《南華早報》報道，國泰機師工會敦促會員不要簽署減薪的就業協議。國泰（0293）收報5.75元，升1.77%。

破頂股包括，比亞迪股份（1211）創上市新高，見147元，收報138.3元，跌5.01%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見12.46元，收報12.28元，升6.41%；中遠海控（1919）創52周高，見4.6元，收報4.59元，升6.74%；招商銀行（3968）創上市新高，見44.65元，收報44.4元，升1.02%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

中海外首三季經營溢利升近2%

【選股王】明年壽險銷售有望回復正增長 平保具吸引力

滬指先跌後揚 半日升0.13%

一個月HIBOR終止4連升 轉跌0.24點子

銅獅解封股價即彈？匯控曾漲3% 見逾一個月高位

新一批iBond今起接受認購 每手1萬元

WhatsApp 將提供程式內購買等服務

政府今放寬旅行團30人 縱橫遊突暴瀉86%

國藥控股首三季純利升8.95%

港股ADR跌11點 中海外等公布業績 滄港鐵路上市

先聲藥業IPO上限定價 超購588倍 1手中簽率5%

經濟數據理想 美股向上 道指升152點

金管局紐約時段沽出29.6億港元