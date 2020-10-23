【有片：選股王】明年壽險銷售有望回復正增長 平保具吸引力
文章日期：2020年10月23日 12:07
恒指升152點，收報24938點，成交金額573億元。美國參眾兩院仍未就刺激方案達成協議，但美股回升，道指、標普500指數表現較強，資金轉炒經濟復蘇概念股，銀行、能源股強勢，科技股則相對落後。港股今早表現相近，中海油（0883）及匯控（0005）領升大市，分別升6%及4%，ATM則偏弱。
市場另一發展是炒落後板塊，以及強勢板塊的落後股。航空股、本地銀行股、汽車股中，今早見比亞迪（1211）回吐，最落後的廣汽（2238）則飈升5%。汽車代理也是美東汽車（1268）在30元之上動力減弱，廣匯寶信（1293）則升4.5%，相對落後的龍頭中升（0881）也升6.8%。至於近期最強的內銀股仍穩步向上，內險股也沒有彈散，後者是有些炒落後的條件。
平保（2318）8月和9月都曾經大升，但一天後就無以為繼，保歷加通道頂部成了重大阻力。10月19日隨內銀炒上，即日便由高位顯著回落，但之後未見沽壓跟隨，股價仍能在貼近頂部水平徘徊，今早再次突破85元。相對於其他內險股，平保旗下有平安銀行，而內銀股相對當炒，這是一個利好。此外，陸金所即將在美國上市，再加上明年壽險銷售回復正增長的可能性較高，平保是有吸引力的。若能守穩85元，初步確認擺脫區間上落，中線應有條件再試高位。
張兆聰