Facebook公布，旗下WhatsApp 將提供程式內購買 (in-app purchase) 以及代管服務 (hosting service)，冀提高收入及融合 Facebook 商店的電商平台。預計購物功能將於今年推出，通訊代管功能則在2021年啟用。

Facebook今年5月推出電商平台Facebook商店，今次WhatsApp新增服務後，將使企業能夠透過 Facebook 商店，在 WhatsApp 上銷售產品。

代管服務方面，Facebook也將切入雲端運算領域，針對使用 WhatsApp 作為顧客服務的企業提供網路代管的服務，方便客戶儲存這些訊息與資料。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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