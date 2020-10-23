恒指今早低開13點或0.06%，報24773點，成交金額36億元；國指今早低開8點或0.09%，報10076點。恒生科技指數開市報7600點，跌0.26%。

藍籌26隻升，14隻下跌，10隻無升跌。中海油（0883）第三季產量增半成，開市升1.4%，報7.25元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；藥明生物（2269）跌1.08%，報220.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.53%，報560.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

多間公司今公布業績，包括中海外（0688）開市報19.72元，無升跌；招金（1818）開市報10.14元，跌0.2%；潤泥（1313）開市報10.24元，跌0.58%；長汽（2333）開市報13.18元，跌0.15%；鞍鋼（0347）開市報2.19元，無升跌。

1隻新股上市。滄港鐵路（2169）定價0.95元，開市報0.97元，升2.1%。

華為發布Mate 40智慧手機系列。華為相關手機股舜宇（2382）開市報129.7元，升1.01%。

中國陸金所預計，將通過美國IPO發行1.75億股美國存託股票，集資至多24億美元。留意平保（2318）開市報83.9元，跌0.59%。

《南華早報》報道，國泰機師工會敦促會員不要簽署減薪的就業協議。留意國泰（0293）。開市報5.65元，無升跌。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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