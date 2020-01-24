港股ADR跌11點 中海外等公布業績 滄港鐵路上市
文章日期：2020年10月23日 08:45
美股向上，港股ADR跌11點或0.05%，報24774點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.65%，折合報559.82元；匯控（0005）升0.09%，折合報31.28元；建行（0939）跌0.23%，折合報5.78元。
美期向下，微跌0.03%至0.12%。日股現升0.12%，韓股現升0.42%，澳股現跌0.34%。
假期前夕，滬港通及深港通北向休市。
今日焦點股份可留意：
多間公司今公布業績，包括中海外（0688）、招金（1818）、潤泥（1313）、長汽（2333）、鞍鋼（0347）等。
1隻新股上市。滄港鐵路（2169）定價0.95元。
中海油（0883）第三季產量增半成，油氣收入跌27%。
華為發布Mate 40智慧手機系列，留意華為相關手機股。
中國陸金所預計，將通過美國IPO發行1.75億股美國存託股票，集資至多24億美元。留意平保（2318）。
《南華早報》報道，國泰機師工會敦促會員不要簽署減薪的就業協議。留意國泰（0293）。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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