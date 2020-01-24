美國國會仍在就刺激法案進行磋商，雖然眾議院議長佩洛西對與政府達成協議表示樂觀，但共和黨掌控的參議院仍然對大規模協議表示反對，使大選前達成協議的可能性降低。不過，上周申領失業救濟人數下降，顯示勞動力市場在逐步復蘇。美股在銀行股帶領下上升，科技股續弱。道指低開13點後最多曾跌170點，尾市向上，最多升210點。

道瓊斯工業平均指數收漲152點，升幅0.55%，報28363點。標普500指數收漲17點，升幅0.53%，報3453點。納斯達克綜合指數收漲21點，或0.19%，報11506點。

波音升3.18%，報169.07美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而salesforce跌1.79%，報2429.67元，拖低道指30點。

科技股方面，蘋果收市報115.75元，跌0.95%，谷歌母公司Alphabet收市報1606.66元，升1.3%，亞馬遜收市報3176.4元，跌0.26%，Facebook收市報278.12元，跌0.21%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.15%，報360點。德國DAX指數收跌0.12%，報12543點；法國CAC 40指數跌0.06%，報4851點；英國富時100指數收漲0.16%，報5785點。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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