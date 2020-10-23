港股昨天表現牛皮，焦點的強勢股「失寵」，偷步炒業績也失利，反而一些舊經濟或疫情受創行業受到追捧，但部分低位反彈不少，追貨別忘記考慮值博率。

恒指昨低開後最多跌197點、低見24,556點回升，早段重上24,680點再揚，午後曾倒升62點，收報24,786點，升31點或0.13%；國指升7點。中小型股偏軟，恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.21%、0.26%。大市成交1072億元，低於60天平均近一成半，交投疲弱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率46比54，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為45比55。近5日（交易日）大市沒有明顯方向，每日上升或下跌比例不多於六成；不過，買盤動力較強，近3日升逾3%佔一兩成，跌逾3%不足一成。

博彩及消閒升逾2%最佳

大部分行業變動不大，本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半下跌，電訊、環保及新能源、家品及零售跌約2%表現最差，其次醫藥保健、工業跌近1%，已沒有明顯沽壓。上升行業，博彩及消閒升逾2%最佳，緊隨的中資金融、教育升不足1%。

前天急升的中資電訊股急回，除了偷步炒聯通（0762）跌超過一成外，中電信（0728）跌逾半成，中移動（0941）亦跌近3%。聯通業績未有驚喜，股價跌穿5.75元，破壞了拾級而上趨勢。家品業一樣，下跌部分受到炒業績的維達（3331）下挫拖累；維達第三季經營溢利增近五成，但不及預期，股價急挫一成半。對於預期第三季業績可以延續第二季或上半年復蘇的股份要提高警覺。

新能源特別之前炒得火熱的光伏股受壓，信義光能（0968）反彈受制10天線回落，再次考驗20天線支持，不宜有失，否則下望到11元附近才有較大承接。此外，周三創新高的申洲（2313）、李寧（2331）昨天回吐。儘管部分強勢或熱炒股如比亞迪股份（1211）、雷蛇（1337）強勢破頂，或JS環球（1691）回勇，但仍陷入調整居多。市場轉移至一些受疫情重創行業如內銀、濠賭等股份，博翻身。

內銀延續強勢 招行上市新高

內銀股延續月內強勢，建、工、郵儲行昨天創月內反彈高位，招行（3968）更創出上市新高；濠賭股的買盤強勁，銀娛（0027）昨升穿10月初反彈高位，但該股上望50天線約56.5元阻力不輕，現水平追入值博率有限。

短線可以留意低殘的萬洲（0288），該公司美國業務受到疫情打擊的同時，中國豬肉價格高位回落，倘若銷量提升跟不上，將進一步對收入造成負面影響。今年來該股的股價有反彈無升幅，上周跌至年內最低位附近有反彈，昨天升穿20天線，短線有望上試50天線約6.5元或以上水平。

[劉思明 數據尋寶]