中海油第三季產量增半成 油氣收入跌27%
文章日期：2020年10月22日 20:50
中海油（0883）公布，截至今年9月底止第三季，總淨產量按年升5.1%至1.31億桶油當量，但受實現油價下降、銷量上升以及匯率變動拖累，油氣銷售收入按年跌26.8%，至355.5億元（人民幣，下同）。
期內中海油平均實現油價為每桶43.03美元，按年下降29.3%。
中海油今年首三季淨產量為3.89億桶油當量，增長5.8%；首三季油氣銷售收入1018.8億元，按年倒退28.9%。
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