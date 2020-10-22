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中海油第三季產量增半成 油氣收入跌27%

文章日期：2020年10月22日 20:50
中海油第三季產量增半成 油氣收入跌27%

中海油（0883）公布，截至今年9月底止第三季，總淨產量按年升5.1%至1.31億桶油當量，但受實現油價下降、銷量上升以及匯率變動拖累，油氣銷售收入按年跌26.8%，至355.5億元（人民幣，下同）。

期內中海油平均實現油價為每桶43.03美元，按年下降29.3%。

中海油今年首三季淨產量為3.89億桶油當量，增長5.8%；首三季油氣銷售收入1018.8億元，按年倒退28.9%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)   

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300  

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

 

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