【明報專訊】國泰航空（0293）昨日宣布大裁員，令香港一口氣增加逾5000名失業人士，恐怕是香港史上最大規模裁員，本來在企業營商角度是無可厚非，不過套用某警務人員話，「拉闊啲個畫面」，政府6月借錢打救國泰，今次國泰裁員只能表示遺憾，整個事件真的「啱數」嗎？

如《半澤》救航企橋段 應有條件

國泰正式公布大裁員後，財政司長陳茂波隨即表示，政府無參與國泰日常營運，至於由政府派駐國泰董事會觀察員、證監會前主席唐家成則說，觀察員在董事會表決重組決定時並無投票權，但表明已「提醒須減少對僱員和社會的負面影響」，聽落猶如與裁員事件劃清界線。

正如筆者開首已表明，疫情肆虐全球，國泰裁員實是無可厚非，問題是過去多月一直強調「保就業」的政府，6月破天荒宣布向國泰提供390億元融資，當時不可能不知道數月內可能有大規模裁員，觀察員縱不可以投票，政府貸款也可以加入保護員工的條款，所以「拉闊啲個畫面」，變相是政府「默許」了這次大裁員。

國泰目前的局面，令筆者想到近期播畢的日劇《半澤直樹》第二季，當中陷入困境的帝國航空情節與國泰何其相似。劇中日本政府想「拯救」私人企業帝國航空，要求多家債權人銀行將給予帝國航空的貸款撇帳七成（簡單講：當無數），作為其中一家債權人銀行職員的主角半澤直樹帶頭反對，原因之一固然是損害銀行利益，但另一重要原因，是接受政府援助每每可能有附帶條件；劇中帝國航空就有近百條長期虧損航線，是在政府要求下設立，接受援助便無法裁掉。那港府給予國泰援助又會否有什麼條件？

待觀望黃楚標會否承接航線

以目前情况猜想，假設真有條件，那也肯定不是「保就業」，實際是什麼，恐怕只有局內人才清楚。而從國泰昨日的一連串公布，筆者覺得有趣的是，隨着國泰港龍結束，公司的航線要用「國泰」及「快運」的品牌重新申請，同時市傳7月底才改名、內地富豪黃楚標旗下的大灣區航空很可能承接這批航線。國泰此舉動機難測，但熟悉航空業的立法會議員譚文豪就認為，這種做法有違國際慣例。

筆者認為，國泰母公司太古（0019）固然並非付不起390億元注資，「to be or not to be」才是關鍵問題，最終選擇接受港府援助這條捷徑，太古與國泰是否如哈姆雷特般痛苦掙扎？筆者不清楚，要國泰如《半澤》中帝國航空為被裁員工尋出路，恐怕只是奢想；至於特區政府，注資國泰說是保住香港國際樞紐，卻保不住市民飯碗，須知道政府非商業機構，豪擲數百億元，面對社會責任時卻說一句「我無份投票」，似乎很難說得過去。

政府「無份投票」也撇不清責任

至於國泰員工，由去年反送中被捲入風眼，遭不少建制立場人士批鬥，到今年初疫情爆發，大半年來無薪假、減薪，到今天更被開刀，無疑是事件中最大受害者；在此筆者希望借用《半澤》 中飾演主角妻子的女星上戶彩一番話「不用那麼努力也可以的，你已經太努力了」、「就算沒了工作，只要活下去，船到橋頭自然直」，共勉之。

[李曉佳 財經澡堂]

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