政府統計處公布，今年9月綜合消費物價指數按年下跌2.2%，為香港連續3個月通縮，跌幅較8月的0.4%擴大，主要受期內房委會豁免公營房屋租金所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，9月基本通脹率0.5%，較上月升0.1%，主要因為外出用膳費用及公營房屋租金上升。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格上月錄得跌幅的有電力、燃氣及水（下跌19.8%）、衣履（下跌7.0%）、住屋（下跌5.3%）、耐用物品（下跌3.0%）和交通（下跌2.1%）。而按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升3.1%）、雜項物品（上升1.9%）、煙酒（上升1.8%）、外出用膳（上升0.6%）和雜項服務（上升0.6%）。

政府發言人表示，9月整體消費物價的按年跌幅擴大，主要是反映房委會在該月份為公屋租戶提供租金寛免。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本消費物價通脹率在9月回升至0.5%。外出用膳價格在本地疫情於月內趨穩下回復按年上升。與此同時，其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力仍然輕微。在冠狀病毒的威脅下，環球和本地經濟狀況仍然疲弱，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。政府會繼續密切留意情況。

記者：蔡穎霖

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