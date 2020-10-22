韓國LG顯示(LG Display)公布7月至9月的第三季業績，結束連續六個季度的虧損，轉虧為盈，主要受惠於蘋果新手機iPhone 12面世，以及新冠肺炎期間在家工作人數增加，刺激對電視與手提電腦的需求。

LG顯示第三季營業利益為1640億韓圜(約1.46億美元，約11.2億港元)；去年同期4370億韓圜虧損。收入增長16%至6.7萬億韓圜(約457.46億港元)。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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