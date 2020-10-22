受惠蘋果推iPhone 12 LG顯示第三季轉虧為盈
文章日期：2020年10月22日 17:24
韓國LG顯示(LG Display)公布7月至9月的第三季業績，結束連續六個季度的虧損，轉虧為盈，主要受惠於蘋果新手機iPhone 12面世，以及新冠肺炎期間在家工作人數增加，刺激對電視與手提電腦的需求。
LG顯示第三季營業利益為1640億韓圜(約1.46億美元，約11.2億港元)；去年同期4370億韓圜虧損。收入增長16%至6.7萬億韓圜(約457.46億港元)。
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講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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