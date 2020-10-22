據《彭博》報道，中國政府允許粵港澳大灣區跨境「理財通」，設定1500億元（人民幣．下同）的單向規模上限。中港監管機構於今年6月下旬時，曾宣布展開跨境「理財通」業務試點，並公布相關的框架內容，但未有透露具體細節。

報道引述金管局發言人給予的一份電郵指，跨境理財通計劃還將設定100萬元的個人投資配額，而在初步階段，可投資的理財產品將涵蓋中低風險的非複雜產品。有關計劃將採取漸進方式且平穩啟動。

報道又引述私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲估計，基金、債券和外匯等將獲納入為跨境「理財通」主要產品，冀計劃能於明年初正式啟動。

行政長官林鄭月娥早前已表示，跨境「理財通」已設定相關框架，並快將來臨，兩地仍就理財通的額度及先行先試的產品進行磋商。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

會計行中審眾環換logo CEO：品牌重塑強調擴張戰略

內地三大指數全日低收 上證3300點失而復得

財富與生活調查報告：78%受訪者沒有儲蓄或理財規劃

【有片：埋身擊】上證走勢反覆 關鍵要守住哪個位？

中國海外宏洋首三季經營溢利增15.3%

中國電信首三季多賺1.7%

【有片：選股王】澳門疫情受控或帶動濠賭股 首選銀娛