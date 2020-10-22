有的士業團體今晨於政總請願，抗議的士保險每年增加保費，並要求政府介入，向乘客徵收每程6元的「保險附加費」。保監局今日回應指，影響的士保費的主要因素包括汽車類別及用途、司機駕駛紀錄、意外發生率、意外嚴重程度、過往索償紀錄等。當局引述資料指出，近年的士涉及的意外宗數、傷亡率、索償金額均有所上升，的士保險業務更多年錄虧損。

保監局指出，過去5年內，涉及意外的士架次累計增11%，去年達到4810架，的士司機傷亡率為43.64%，僅次於電單車。同期的士保險的已承付申索淨額（即已賠償及預計須作出的賠償金額）累計升62%，2019年錄得4.12億元。此外，的士保險業務在過往15年期間有10年錄得承保虧損，累計達3.23億元，2019年更蝕1.19億元，經營環境欠佳。

保監局表示，一直與保險公司、的士業界、立法會議員及政府部門緊密溝通，期望從源頭降低的士意外率和賠償金額。部分可行的措施包括鼓勵車主聘請駕駛紀錄良好的司機、安裝行車紀錄器等。當局建議，車主及的士管理人可主動提供更多資料，令保險公司能更準確地判估風險。

保監局又指，的士保費水平調整亦受到詐騙行為及包攬訴訟等多項其他原因影響，需多個政府部門共同應對，未來會繼續聯繫各持份者，積極尋求解決方案。

記者：馬迪帆

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