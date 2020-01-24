港股5連揚收復百天線 匯控銅獅「重光」升0.32% 聯通埋單瀉逾一成
文章日期：2020年10月22日 16:14
港股午後回升，最多升62點，高見24817點，收市升31點或0.13%，報24786點，連升5個交易日，收復百天線，成交金額1071億元，較上日減少2.12%；國指升7點或0.07%，報10085點。恒生科技指數收報7620點，升0.03%。
內銀股做好，建行（0939）撐市，升2.3%，收報5.79元，貢獻恒指38點；其次為工行（1398），埋單升2.61%，收報4.71元，推高大市24點。ATMX逆市向下，騰訊（0700）收報563.5元，跌0.53%；阿里巴巴（9988）收報300元，跌0.07%；美團（3690）收報269元，無升跌；小米（1810）收報22.35元，跌0.22%。
匯控（0005）中環總行大門前兩座銅獅子完成首階段修復，今日「重見天日」。匯控連升兩日，收報31.25元，升0.64%。
濠賭股午後續升，金沙中國（1928）升5.2%，收報29.35元，為表現最好藍籌；銀娛（0027）升5.08%，收報54.8元；澳博控股（0880）收報8.56元，升4.39%；永利澳門（1128）收報11.74元，升4.63%；新濠國際發展（0200）收報13.34元，升4.38%。
電信股顯著回調，中聯通（0762）收報5.31元，跌11.5%，成表現最差藍籌；中國電信（0728）收報2.47元，跌5.36%；中國鐵塔（0788）見52周低，低見1.3元，收報1.31元，跌0.76%。
個別車股表現佳，比亞迪股份（1211）創上市新高，高見146.6元，收報145.6元，升4.37%；華晨中國（1114）收報7.15元，升0.56%；東風（0489）收報5.59元，升1.64%；北京汽車（1958）收報3.3元，升0.3%。
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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