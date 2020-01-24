調查：港人儲蓄安全感降至54.8分 每月平均儲7000元按年跌7%
文章日期：2020年10月22日 16:09
新冠疫情衝擊下，港人的儲錢能力受到各種挑戰。香港存保會今公布港人儲蓄「安全感」指標調查結果，約67%受訪港人表示有儲蓄習慣，比率與去年相若，但有儲蓄習慣的受訪者每人每月平均儲蓄金額約7000元，較去年下調約7%，並回落至2018年水平，中位數則維持在5000元。此外，有46%受訪者表示儲蓄是為了「應付不時之需」，比率較去年上升8%。
有關調查由存保會委托香港民意研究所進行，於今年於8月24日至9月20日期間，透過隨機抽樣並以電話訪問形式，訪問了共1000名18歲或以上的港人，並對301名育有最少一名10歲或以下子女的家長進行深入意見調查。
調查指出，受訪港人就自己目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分，由去年的56.1分下降至54.8分（100分為滿分），更低於2018年首次進行調查時的55.5分，但仍有逾75%受訪者給予50分或以上的分數。同時，港人平均認為擁有50萬元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，較去年的78萬元明顯減少。
調查亦發現，18至29歲有儲蓄習慣的受訪者比率為83%，為各個年齡組別中最高，當中有近四分一會選擇將現金放在家中進行儲蓄。至於有儲蓄習慣的家長比例亦高達76%，每月平均儲蓄近8600元，當中有近半家長表示有為子女額外進行儲蓄，主要用作教育開支。
香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，疫情下港人或需面對更多勞工及失業等問題，港人的儲錢能力下降，因此現况下較低的儲蓄目標金額，已足以令其感到安心，但數據亦反映港人的儲蓄目標比去年更明確，反映其更有計劃及目標地進行儲蓄。
記者：溫藹紅
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