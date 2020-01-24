會計行中審眾環（Mazars）全球有逾4萬名員工，雖然在港分部規模較小，但亦是多家本港上市公司的核數師。集團昨日公布，更換全球品牌。中審眾環此前採用的標誌，由紅底黃字的「M」、藍底羅盤標誌，以及公司全名「MAZARS」組成。最新logo則僅是簡單的藍色「mazars」字樣。

中審眾環指出，新品牌標誌公司已經成為一家國際集團，亦可在全球展示一致的專業形象。公司指出，目前近期在北美聯盟新增1.6名專業人士，為美國、加拿大客戶提供服務。此外，公司目前三分之一的收入來自歐洲，過去一個財年亞太地區則貢獻15%收入，按年增約23%。根據公告，公司去年收入錄得18億歐元(約165.47億港元)，按年增10.4%。

中審眾環集團首席執行官兼董事長Herve Helias表示，經過兩年的廣泛磋商，公司終於宣布新的品牌形象和定位，相信新品牌可反映集團現時的角色，亦包含對於公司未來發展的寄望。

他表示，中審眾環現時為全球近2000名PIE客戶提供審計服務，同時向法國30%的上市公司、內地近140家大型上市公司提供服務。此外，亦為超過5萬家私人公司及家族企業提供服務，業務由初創企業到成熟的國際客戶均有涉及。

記者：馬迪帆

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

內地三大指數全日低收 上證3300點失而復得

財富與生活調查報告：78%受訪者沒有儲蓄或理財規劃

【有片：埋身擊】上證走勢反覆 關鍵要守住哪個位？

中國海外宏洋首三季經營溢利增15.3%

中國電信首三季多賺1.7%

【有片：選股王】澳門疫情受控或帶動濠賭股 首選銀娛

港股半日跌55點 比亞迪再破頂 聯通挫近一成跑輸藍籌

一個月HIBOR連升4日

內地股市半日低開低走 上證失守3300點關口

回應部分晶片生產項目爛尾 工信部：推動集成電路產業健康發展

Tesla連續五季獲得盈利 延長交易時段升逾3%

報道指匯控正重組英國商業銀行業務 裁員300人