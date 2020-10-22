賣盤存變數？星島：何柱國與潛在買家商議撤回潛在交易的可行替代安排
文章日期：2020年10月22日 09:10
星島新聞（1105）主席兼控股股東何柱國與潛在買家就潛在交易的初步階段磋商進行更新。集團指，雙方已要求，而監管機構亦已授予撤回就取得監管機構之批准通知。何柱國、潛在買家及其各自之法律顧問現正就該撤回商議有關潛在交易的可行替代安排作商議。按雙方的商議結果及協議，若該等可行替代安排能實現，有機會導致公司之控制權轉變及收購守則下之全面要約。
集團指，潛在買家與其專業顧問對集團之盡職調查審查仍在進行，主要包括審查集團之主要業務發展或變動，以及進行盡職調查查詢，以及何柱國與潛在買家就潛在交易之磋商仍在進行，目前仍未訂立任何正式或具法律約束力之協議。
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