St. James’s Place Wealth Management Asia 發布財富與生活調查報告，研究報告調查了1019名，年齡介乎25歲至54歲，家庭年收入為40萬元王150萬元的香港人。香港業務主管Matthew Deeprose表示當中有78%人士沒有儲蓄或理財規劃，以及有32%受訪者表示不滿意目前儲蓄水平，或不確定是否有足夠的儲蓄。

當中，較多人持有現金、股票，其次為投資相連保險及物業。在新型冠狀病毒疫情影響下，有接近八成受訪者對物業及固定收益產品的表現最為滿意；最失望是加密貨幣及股票。由於未來市場可能出現波動性，更多人以多元化、風險水平及流動性作為投資者的重要考慮因素。

Matthew補充，儘管面對市場波動，但投資者應保持長線投資，而近年市場熱烈討論的「環境、社會和企業管治」（ESG），可以作為投資方面的風險管理指標，以持續投資。

記者：黃清瑤

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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