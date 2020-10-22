港股半日跌55點 比亞迪再破頂 聯通挫近一成跑輸藍籌
文章日期：2020年10月22日 12:04
港股半日低開低走，早段跌幅一度擴大，最多跌197點，低見24556點，臨近中午尾市跌幅收窄，半日跌55點或0.22%，報24699點，成交金額550億元；國指跌30點或0.3%，報10047點。恒生科技指數收報7547點，跌0.93%。
ATMX中僅小米（1810）向上，收報22.5元，升0.45%；騰訊（0700）收報559元，跌1.32%，拖跌大市35點；螞蟻A股下周四申購，阿里巴巴（9988）未見受惠，收報299.8元，跌0.13%；美團（3690）收報265.4元，跌1.34%。
濠賭股強勢，金沙中國（1928）升4.84%，收報29.25元，是升幅最大的藍籌；銀娛（0027）升3.84%，收報54.15元；新濠國際發展（0200）收報13.26元，升3.76%；美高梅中國（2282）收報9.85元，升1.34%；澳博控股（0880）收報8.48元，升3.41%；永利澳門（1128）收報11.9元，升6.06%。
歐洲新冠疫情惡化，市場憂疫情削弱能源需求，石油股受壓。中石化（0386）跌0.34%，收報2.97元；中石油（0857）跌0.91%，收報2.17元；中海油（0883）跌2.45%，收報7.17元。
內銀逆市向上，工行（1398）升2.4%，收報4.7元；交行（3328）升1.29%，收報3.94元；中行（3988）升1.96%，收報2.6元；建行（0939）升2.65%，收報5.81元。
個別汽車股有支持，比亞迪（1211）再創上市新高，高見144.7元，收報143.8元，升3.08%。東風（0489）收報5.54元，升0.73%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.44元，升2.13%。
電訊股繼續回調，中國聯通（0762）收報5.41元，跌9.83%，是跌幅最大的藍籌。中國電信（0728）收報2.49元，跌4.6%；中國鐵塔（0788）見52周低，低見1.3元，收報1.31元，跌0.76%。
航空股先升後跌，國泰（0293）昨日公布重組計劃，收報5.7元，跌2.56%。其餘航空股亦無運行，國航（0753）收報5.18元，跌1.15%；南航（1055）收報4.29元，跌1.38%；東航（0670）收報3.25元，跌2.99%。
維達（3331）公布，第3季經營溢利按年增長48.1%至5.45億元，股價半日插水，收報23.35元，跌13.84%。
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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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