中美科技角力持續，中國加速推進國內半導體行業，積極發展自家晶片，惟有傳媒報道，中國國內部分晶片生產項目爛尾。工信部回應指，半導體產業正處在加快發展的階段，社會各界參與發展的熱情非常之高。國務院印發實施的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》中，明確提出有序引導和規範集成電路產業發展秩序，做好規劃的布局。

工信部又稱，將做好上述政策的落實工作，優化完善集成電路產業發展環境，加強產業鏈上下游協同創新，加強知識產權保護，促進要素資源的自由流動，營造公平公正的市場環境，推動集成電路產業的健康發展。

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「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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