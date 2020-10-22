【多相】匯豐守門銅獅今「重見天日」
文章日期：2020年10月22日 10:21
匯豐（0005）中環總行大門前兩座銅獅子史提芬（Stephen ）和施迪（Stitt），今年在元旦被噴漆和焚燒後，一直被放置於「木廂」內。匯豐香港區行政總裁施穎茵今日向員工發內部信稱，兩隻銅獅已完成首階段修復，並將「重見天日」，未來專家將會繼續研究修復事宜。
文件指，由於在疫情期間，「開封」儀式將保持簡單，但為了讓同事可參與其中，稍後會於社交平台發布視頻和照片。
匯豐副主席兼行政總裁王冬勝表示，史提芬和施迪坐鎮總行已經85年，無論順境逆境，銅獅已成為香港歷史的一部分。集團明白很多客戶、員工，以及市民大眾都很期待再次見到史提芬和施迪，故公司決定替銅獅進行首階段清潔後，率先讓他們重見天日。相信待整個復修計劃完成後，他們能夠重現昔日的風采。
據悉，兩尊銅獅自1935起鎮守滙豐總行大廈門外，面向中環德輔道，張口咆哮的是史提芬，而沉穩平靜的是施迪。事實上，除了香港，匯豐銅獅的足跡亦可於集團之倫敦、上海、伯明翰及其他主要總部大樓找到。今年受到新型冠狀病毒疫情影響，海外專家未能來港，令銅獅復修工作有所延誤，而整個復修計劃將會分階段進行。
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