匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝和香港區行政總裁施穎茵今早主持揭幕儀式(相片由匯豐提供)

滙豐今天宣布，坐鎮匯豐總行大廈的銅獅史提芬和施迪已完成首階段清潔，同日重新揭幕。(相片由匯豐提供)

匯豐（0005）中環總行大門前兩座銅獅子史提芬（Stephen ）和施迪（Stitt），今年在元旦被噴漆和焚燒後，一直被放置於「木廂」內。匯豐香港區行政總裁施穎茵今日向員工發內部信稱，兩隻銅獅已完成首階段修復，並將「重見天日」，未來專家將會繼續研究修復事宜。

文件指，由於在疫情期間，「開封」儀式將保持簡單，但為了讓同事可參與其中，稍後會於社交平台發布視頻和照片。

匯豐副主席兼行政總裁王冬勝表示，史提芬和施迪坐鎮總行已經85年，無論順境逆境，銅獅已成為香港歷史的一部分。集團明白很多客戶、員工，以及市民大眾都很期待再次見到史提芬和施迪，故公司決定替銅獅進行首階段清潔後，率先讓他們重見天日。相信待整個復修計劃完成後，他們能夠重現昔日的風采。

據悉，兩尊銅獅自1935起鎮守滙豐總行大廈門外，面向中環德輔道，張口咆哮的是史提芬，而沉穩平靜的是施迪。事實上，除了香港，匯豐銅獅的足跡亦可於集團之倫敦、上海、伯明翰及其他主要總部大樓找到。今年受到新型冠狀病毒疫情影響，海外專家未能來港，令銅獅復修工作有所延誤，而整個復修計劃將會分階段進行。

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講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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