維達國際（3331）今早股價開市已跌穿10天線(26.15元)和20天線(25.682元)，甫開後急挫，曾低見22.65元，暫最多挫16.42%，現報22.9元，下挫15.5%。

公司公布，截至9月底止第三季，經營溢利5.45億元，按年增長48.1%。經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2%。總收益則按年減少0.2%至38.3億元，其中31.24億元來自紙巾分部，7.06億元來自個人護理分部。毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。

今年首三季，經營溢利大幅增長80.5%至18.02億元；經營溢利率提升7.2個百分點至15.7%。收益減少2.3%至114.64億元，其中93.66億元來自紙巾分部，20.98億元來自個人護理分部。毛利率則擴大8.8個百分點至38%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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