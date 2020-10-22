維達急挫逾15% 第三季經營溢利升48%
文章日期：2020年10月22日 09:46
維達國際（3331）今早股價開市已跌穿10天線(26.15元)和20天線(25.682元)，甫開後急挫，曾低見22.65元，暫最多挫16.42%，現報22.9元，下挫15.5%。
公司公布，截至9月底止第三季，經營溢利5.45億元，按年增長48.1%。經營溢利率擴大4.6個百分點至14.2%。總收益則按年減少0.2%至38.3億元，其中31.24億元來自紙巾分部，7.06億元來自個人護理分部。毛利率擴闊5.6個百分點至36.9%。
今年首三季，經營溢利大幅增長80.5%至18.02億元；經營溢利率提升7.2個百分點至15.7%。收益減少2.3%至114.64億元，其中93.66億元來自紙巾分部，20.98億元來自個人護理分部。毛利率則擴大8.8個百分點至38%。
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