美股低收，港股今早亦向下。恒指今早低開58點或0.24%，報24696點，成交金額21億元；國指今早低開43點或0.43%，報10034點。恒生科技指數開市報7624點，升0.08%。

建行（0939）累市，跌0.71%，報5.62元，拖低恒指11點。ATMX個別走，騰訊（0700）報566元，跌0.09%；螞蟻A股下周四申購，阿里巴巴（9988）偏軟，報298.6元，跌0.53%；美團（3690）報269元，無升跌；小米（1810）報22.35元，跌0.22%。

濠賭股向上，金沙中國 （1928） 第三季業績由盈轉虧，淨虧損5.62億美元，惟經營虧損較第2季按季減少，開市升0.9%，報28.15元；銀娛（0027）升1.63%，報53元，為表現最好藍籌。

中聯通（0762）昨日公布，首三季集團錄得股東應佔盈利按年升一成，惟開市跌2.67%，報5.84元，是跌幅最大的藍籌。

國泰（0293）昨日公布重組計劃，開市報5.86元，升0.17%。其餘航空股亦向上，國航（0753）報5.27元，升0.57%；南航（1055）報4.41元，升1.38%；東航（0670）報3.39元，升1.19%。

其餘個股方面，維達（3331）公布，第3季經營溢利按年增長48.1%至5.45億元，開市報24.4元，跌9.96%。

外電報道，恒大（3333）與銀行就一筆114億元的3年期優先抵押貸款進行洽談，開報14.88元，跌0.27%。