港股ADR向下 螞蟻A股下周四申購 留意阿里表現
文章日期：2020年10月22日 08:53
美股三大指數偏軟，市場對美國新一輪刺激經濟措施抱觀望態度，港股ADR向下，收報24679點，跌75點或0.3%。
個股方面，匯豐（0005）ADR折合報30.82元，跌近0.8%；騰訊（0700）ADR折合報564.94元，跌近0.3%；建行（0939）ADR折合報5.64元，跌0.3%。
焦點股份：
螞蟻A股下周四申購，留意阿里巴巴（9988）表現。
維達（3331）公布，第3季經營溢利按年增長48.1%至5.45億元。
金沙中國 （1928） 第三季業績由盈轉虧，淨虧損5.62億美元。
國泰（0293）昨日公布重組計劃，國泰港龍將停止營運，同時削減8500職位。預計每月減少約5億元的現金支出。留意航空股表現。
中聯通（0762）公布，今年首三季集團錄得股東應佔盈利為108.24 億元人民幣（下同），比去年同期上升10.2%
外電報道，中國恒大（3333）與銀行就一筆114億元的3年期優先抵押貸款進行洽談，部分用於11月對期的80億元優先貸款再融資。
中國海外宏洋（0081）公布第三季業績。
國藥（1099）公布截至9月底止9個月業績。