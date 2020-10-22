恒指昨升184點，收報24,754點，成交金額1095億元。美國刺激經濟方案談判及總統選舉的消息，令美股表現波動；內地A股在高位爭持，成交萎縮，表現乏善可陳。港股的科網、新能源炒風降溫，一時失去重心；不過，內需股繼續成為焦點，舊經濟股也吸引青睞。

中國商務部等在十一國慶長假前一個月（9月9日至10月8日）已組織展開全國消費促進月活動，據第三方支付平台監測顯示，活動期間全國消費總額達4.24萬億元人民幣，按月增長8.7%；其中，商品消費額按年增長11%，吃穿用等基本消費穩步增長，汽車、家電、建材、金銀珠寶等升級類商品增幅明顯。

期內重點電商平台錄得網絡零售額按月增長16%，並未有大幅增長，可能是長假期民眾享受實體或體驗式消費，網購將留力至「雙11」來臨。

阿里巴巴（9988）、京東（9618）昨天啟動「雙11」購物節，今年阿里巴巴的雙11昨天展開預售，售賣期除了11月11日之外，還新增了11月1至3日，務求令消費者及商家之間可以有更多互動以刺激消費。

普拉達上升動力較強 看高一線

由於國外疫情仍然嚴峻，不少國際品牌今年更積極參與投入雙11購物節，希望可以分一杯羹。本港上市的奢侈品股如普拉達（1913）、歐舒丹（0973）、新秀麗（1910）的股價近期偏強蠢蠢欲動，當中普拉達上升動力較強，可以看高一線。

較早前提過，普拉達的中國的店舖恢復運作以來，銷售迅速復蘇，而股價於第二、第三季反覆向好，直到8月升至1年半多約33元高位，開始遇到較大阻力，昨天再度挑戰阻力，倘能現水平企穩組織升勢，後市有機會上試36元水平。

此外，內地出口表現持續理想，裕元（0551）昨天突破大半年的橫行區，也可以留意。9月份內地紡織紗線、織物及制品出口額按年增超過三成，今年首9個月增速達37.5%。

據業界表示，由於印度多家紡織企業受到疫情影響已無法正常生產付運，導致部分訂單轉移到中國。

裕元上望15元料有阻力

裕元的製造業務受挫，持續不振，令股價低迷，但隨着季節因素及分銷商補貨訂單恢復，有望帶動業務轉好。券商花旗預計裕元製造業務於年底有望轉盈，並予該股買入評級，目標價16元。

走勢上，裕元自今年第一季由24.5元高位大跌，3月曾跌穿10元，之後喘定在10至14元上落，昨天升破14元向上，初現突破；向上阻力重重，上望15元心理關口料有阻力，可候回調吸納，並設低收13.5元止蝕。

劉思明

[還看今朝]