市場觀望美紓困方案進展 美股三大指數低收
文章日期：2020年10月22日 08:14
市場觀望美國紓困方案進展，美股三大指數低收。道瓊斯工業平均指數收跌97點，跌幅0.35%，報28210點。標普500指數收跌7點，跌幅0.22%，報3435點。納斯達克綜合指數收跌31點，或0.28%，報11484點。
科技股個別發展，蘋果收市報116.87元，跌0.54%，谷歌母公司Alphabet收市報1585.99元，升2.25%，亞馬遜收市報3184.94元，跌0.99%，Facebook收市報278.73元，升4.17%。
歐洲股市方面，歐洲STOXX 600指數收跌1.3%，報360點。德國DAX指數收跌1.41%，報12557點；法國CAC 40指數跌1.53%，報4853點；英國富時100指數收跌1.92%，報5776點。
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