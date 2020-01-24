螞蟻執行董事長井賢棟於螞蟻集團A股招股意向書中發信，指「螞蟻集團不是一家金融機構，也不是一家移動支付公司」，而是一家決心用最好的技術，助力銀行及金融機構，服務消費者及小微企業的科技公司。

井賢棟表示，過去兩百年工業時代的金融體系，僅服務了20%的人群及機構，而正在開啟的數字時代，要把餘下的80%服務好。有報道指內地政府關注阿里、騰訊支付業務涉及壟斷問題。井賢棟於信中則提及，螞蟻用技術開拓服務小微企業及長尾用戶的增量市場，是「和合作伙伴共同做大蛋糕，而不是零和遊戲分存量蛋糕」。

他亦提及，更多發展中國家的地區和人群，也迫切需要「普惠服務」，中小企則需要發展機會。似乎暗示螞蟻將拓展國際業務至其他國家。他亦表示，未來螞蟻會將每年千分之三的收入捐獻公益。

他又指，「我們總是問自己，如果有一天，公司不在了，我們要為世界留下什麼？我們希望留下 的是信任體系。」

馬雲數年前曾表示，希望阿里可「活102年」，意思為希望於1999年成立的阿里，可跨越1900年、2000年及2100年三個世紀。對應這一願景，井賢棟則在信中表示，「不追求大，不追求強，追求成為健康成長102年的好公司」。