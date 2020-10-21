螞蟻A股引阿里作戰略投資者 上市後馬雲等合伙人持股40%
文章日期：2020年10月21日 22:39
螞蟻集團今夜於上交所公布數份文件，A股招股意向書顯示，螞蟻科創板上擬發行16.707億新股，若超額配股權全數形式，最多發行19.213億股。其中戰略配售部分股票為13.366億股，佔新發行A股的80%。下周四（29日）開放認購。上市日期未定。
戰略投資者中，阿里（9988）子公司浙江天貓技術將認購7.3億股，佔螞蟻A股新發行股份高達43%。其他戰投基金則未有改變，為易方達、匯添富、華夏、招商、南方、嘉實、鵬華、中歐8間基金公司的基金。
此外，意向書顯示，香港方面亦擬發行16.707億股H股，意味A及H兩地集資額料最終會各佔一半。而馬雲控制的兩合伙君瀚、君澳，以及阿里巴巴分別會將3.5億股、1.2億股及16億股轉為境外上市。即是說，馬雲及阿里將會同時持有螞蟻A股及H股。
根據意向書估計，上市後，以馬雲及井賢棟為首的合伙人共計將有39.55%螞蟻股份。其中君瀚將持有螞蟻A股22.2%股權，H股1.15%股權；君澳將持有螞蟻A股15.8%股權，H股0.4%股權。
阿里則估計共計將有29.4%螞蟻股份。其中阿里持有螞蟻A股20.3%股權，H股5.3%股權；因子公司Taobao Holding Limited的C類股份亦轉為流通股，再增加H股股權3.8%。
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