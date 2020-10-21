陽光房地產上季整體物業租用率85.1% 按季下滑10.6個百分點
文章日期：2020年10月21日 20:07
陽光房地產（0435）公布今年9月底止季度營運數據，受灣仔陽光中心的一個主要租戶的遷離所引致的過渡性空置期影響，寫字樓物業組合的租用率按季回落15.2個百分點，亦拖累整體物業租用率僅錄85.1%，按季下滑10.6個百分點。不過零售物業組合的租用率相對穩定，於9月30日為95.2%，按季微跌0.6個百分點。
管理人指，陽光房地產上季整體物業組合的現行租金為每平方呎49.3元，其中寫字樓物業組合及零售物業組合分別錄得續租租金下調3.6%及6.9%，反映疫情對兩個界別帶來更大的租金壓力。
寫字樓物業組合方面，陽光中心無可避免地受上述的過渡性空置期所影響，期內租戶對新簽租約的取態明顯更為審慎。然而，如計入僅於月初生效的大新銀行之租約，寫字樓物業組合的平均租用率約為91%。
零售物業組合方面，儘管期內港府多次收緊社交距離限制，以及對個別行業作出關閉要求，但受夏日推廣活動廣支撐，旗下社區購物商場的商業活動因本地消費而得以適度保持。因此，上水中心購物商場及新都城一期物業分別錄得95.3%及94.0%租用率，而相應的現行租金則為每平方呎109.9元及每平方呎58元。
陽光房地產績前收報3.46元，微升0.29%。
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