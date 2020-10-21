藥明巨諾（2126）公布，明日起招股，招股價介乎20元至23.8元。每手500股，每手入場費12019.92元。公司全球發售9769.2萬股，公開發售佔一成，國際配售佔九成。超額配股權最多可再額外發售1465.35萬股。不計超額配股權，最多集資23.25億元。招股期至下周三（28日）中午12時止，擬於11月3日掛牌。按資金上市前一日可解凍計，將與市傳下周二至周五（27日至30日）招股的巨型新股螞蟻集團撞期。

藥明巨諾引入10名基石投資者，共計投資1.5億美元（約為11.7億元），不計超額配股權，認購股份佔本次發行的54.3%，或上市後的14.1%。10名基投分別為Rock Springs Capital、橡樹資本（Oaktree Capital）、Platinum Investment Management、Veritas Asset Management、RWC Asset Advisors、高瓴資本、太平資產管理、中航資信、LVC Mi Holding及Aranda Investments。

根據資料，藥明巨諾為臨床及臨床前階段細胞治療公司，由美國生物製藥公司Juno Therapeutics及藥明康德（2359）聯合創建。初步招股資料顯示，公司主打候選產品為relma-cel，為針對CD19靶點的CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）產品，適應症為B細胞血液癌症，有望成為中國首個獲批的一類生物製品的CAR-T療法。此外，公司管線內其他7項產品，適應症涵蓋白血病及腫瘤。

資料顯示，公司過去並無進行內部產品開發，而是通過與Juno、優瑞科及Acepodia等合作公司開發，中長期而言，則計劃建立自身的內部產品開發能力。

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