香港金融科技周將於線上舉行 推「金融科技人性化」
文章日期：2020年10月21日 17:36
投資推廣署今公布「2020香港金融科技周」詳情，稱將以「金融科技人性化」為主題，為期一周的議程將聚焦金融科技如何釋放金融服務力量，及推動經濟增長，從而為社會和商業機構帶來正面影響。第五屆香港金融科技周將於今年11月2日至6日，以全面線上的形式舉行。
投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，新冠肺炎疫情下，消費者習慣及商業運作模式均有所改變，但同時金融科技發展與應用速度加快，為各行業帶來機會，透露今年金融科技周將繼續為金融科技公司提供拓展的流動資金、人才、監管合作等，以協助金融科技公司向客戶及商界證明創新的價值。
Finnovasia創始人及行政總裁Anthony Sar透露，今年將有逾2.5萬名參加者及逾500間參展商，參與香港金融科技周，又預告由於今年以虛擬線上形式進行有關活動，屆時參加者除了可以透過線上參與講座外，更可利用該平台與相關出席者進行線上交流，期望能為其提供全新及方便的體驗。
提到疫情對本港金融科技發展的影響，金管局金融科技總監周文正表示，受疫情及持續的低息環境影響，今年銀行均面對甚大挑戰，不過疫情推動了大量的數碼支付交易增長，相信香港的金融科技發展勢頭持續增強，認為銀行未來最重要是改善分行與營運效率，及有效地運用相關數據等，從而促進普惠金融。
「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會
講者：以立投資董事總經理林少陽先生
日期：10月30日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
原價：$400，費用：HK$300
截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65574.htm
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