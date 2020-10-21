匯豐宣布明天（22日）將推出分期「萬應錢」稅貸優惠計劃，實際年利率最低2.02厘，較去年的2.47厘低，該利率適用於貸款150萬元或以上，及還款期12個月之客戶。該行指，計劃下客戶貸款上限為150萬元或月薪12倍，還款期介乎6至60個月，且無任何手續費。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，新冠肺炎疫情令市民的財務壓力增加，隨著稅季來臨，不少客戶需要額外的資金以應付生活所需，該行推出分期稅貸優惠以協助客戶更靈活調配資金。該行早前已簡化經手機應用程式內，申請個人貸款的整個流程，9月份經數碼渠道提取的貸款額比例按年上升10%，相信隨著數碼轉型的步伐加速，越來越多客戶會使用數碼渠道辦理貸款申請。

該行指，由明日至2021年1月25日，客戶經24小時申請熱線、匯豐網站、個人網上理財或 該行手機應用程式成功申請貸款，並遞交證明文件及提取貸款達10萬元或以上，更可享額外100元現金回贈；而個別預先批核客戶毋須提交入息證明及稅單，可享1分鐘特快批核，貸款將直接存入客戶指定的匯豐戶口。

早前已有數家銀行推出稅貸優惠，當中富邦實際年利率最低1.28厘；大新銀行（2356）實際年利率最低1.38厘；花旗實際年利率最低1.78厘；建行（亞洲）稅貸實際年利率最低為2.18厘。

記者：溫藹紅

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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