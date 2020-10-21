中聯通（0762）公布，今年首三季集團錄得股東應佔盈利為108.24 億元人民幣（下同），比去年同期上升10.2%；EBITDA1 為737億元，比去年同期上升0.8%。

期內，整體服務收入為2073.49億元，比去年同期上升4.4%。其中移動服務收入為1165.39億元，比去年同期下降1%，降幅較去年全年顯著收窄，單計第三季度更進一步按年提升2.5%；產業互聯網業務收入為326.56億元，比去年同期上升34.4%。

今年首三季，移動出賬用戶淨減929萬戶，達到3.09億戶；移動出賬用戶ARPU同比增長2.6%至41.6元。固網寬帶用戶淨增308萬 戶，達到8656萬戶；固網寬帶接入收入達到320.96億元，比去年同期上升3.7%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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