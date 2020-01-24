財庫局表示，早前推出的兩項創造職位計劃 ，包括「抗疫基金金融科技人才計劃（FAST）」及 「金融服務業創職位計劃（FIRST）」已開始取得成效。

金發局同日公布，截至昨日（20日）夜晚12時，FIRST計劃啟動第三個星期，當局共計收到697個合資格僱主申請資助，以增設1444個全職新職位。

FAST為在抗疫基金下成立，資助從事金融科技的香港企業開設新職位，名額1000個，涉及資助金額1.2億港元。 財庫局指，計劃至今已收到接近600份申請，當中450份申請已獲預先批核，可以開始招聘職位。超過90%申請企業為中小企，熱門的業務範疇包括金融軟件及科技平台、區塊鏈方案、監管科技及投資管理等。根據已收到的資料，超過35%的新招聘人選為18-24歲的年輕人。

FIRST則為專為協助金融服務業創造就業機會而設的計劃，目標是為金融服務業創造1500份全職工作，財庫局指，已收到的申請將會創造超過1400個新職位，申請的企業包括會計、證券、保險、銀行及強積金受託人。計劃為每間合資格企業就每個合資格的新職位申請最多1萬元薪金資助，為期12個月。

政府統計處近日公布，今年7月至9月經季節性調整的失業率升至6.4%，就業不足率則維持於3.8%。

記者：歐陽偉昉

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