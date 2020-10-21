藥明生物（2269）今日股價急升最多16%，收市報225元，升11.6%。根據其網站，昨日（20日）公司發布一份面向投資者的資料，公布最新業務進展。資料顯示，截止上周四（15日），公司匯報期內共新增72個項目，有23個項目進入後期。10月至今總未交付訂單（total backlog）達103億美元（約為803億港元，以下均採用港元）。資料最後指出，預計明年全年公司的收入增長可達到五成以上，受惠新冠疫苗及單抗（mAb），料2022年將能繼續保持高增長。不過，公司暫時未有就此在披露易進行披露。

資料特別提及新冠病毒方面業務，其指出，藥明生物涉及新冠的未交付訂單金額達約41.2億元，並有約39億元的潛在合約；估計新冠業務可帶來潛在78億元收入。資料亦指，藥明與超過20個研究新冠病毒中和抗體mAb的項目合作，並為超過八成的項目獲得了新藥臨床試驗申請（IND）的批准。其中有7項IND用時僅需3個月至5個月。

此外，子公司藥明海德（WuXi Vaccines）期內與一間全球前十大藥廠簽約，為該廠商提供新冠疫苗的原料藥供應（DS），合約時長9個月，涉及金額約11.7億元。合約有望續期6個月，再涉及11.7億元；亦可能帶來最多7.8億元的藥品製造（DP）合約。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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