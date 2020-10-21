人民銀行上周在深圳開始數字人民幣紅包試點作個人消費，早前在8月份亦公布將於大灣區等試點地區開展數字人民幣試點。財庫局局長許正宇書面回覆立法會議員問題時表示，政府及金管局會繼續與人行保持聯繫探討合作的可能性，金發局亦已籌組工作小組研究香港如何把握數字人民幣發展的機遇。數字人民幣若能應用於跨境支付，將可進一步促進香港與內地互聯互通。

許正宇表示，據其了解數字人民幣的試點目前主要應用範圍為內地的零售支付，人行亦正在內地一些城市開展數字人民幣試點。如果人行有意探討在內地以外地區，包括在香港使用數字人民幣，政府及金管局會積極回應及配合，並會繼續與業界和內地當局探討完善及擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道。

就本港的數碼貨幣發展，許正宇表示，目前金管局已在2017年進行央行數碼貨幣研究，結果顯示香港已具備高效率的零售支付系統和服務，因此央行數碼貨幣在批發及跨境支付層面應用較具潛力。金管局與泰國央行於2019年開展了聯合研究項目，並於今年進入第二階段研究，包括進行涉及兩地銀行和企業的跨境貿易支付交易的測試。金管局亦一直有留意國際間就央行數碼貨幣於其他層面應用的討論，並會繼續審視相關發展。

記者：歐陽偉昉

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