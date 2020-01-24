恒指收市雖然重上100天線(24698點)，但升幅大為收窄，今早最多曾升333點高見24903點，收市僅升184點或0.75%，報24754點，成交金額1095億元，較上日增加10.25%；國指升89點或0.9%，報10077點。恒生科技指數收報7618點，跌0.35%。

藍籌走勢個別發展28隻升，19隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升11.61%，收報225元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；瑞聲（2018）跌2.13%，收報43.75元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.32%，收報77.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

北水南下合計淨流入27.42億元，較上日增加140.19%，連續第10日流入，累計流入363.71億元。南水北上合計淨流出69.22億元人民幣，較上日增加522.23%，連續第6日流出，累計流出136.69億元。

個別藍籌破頂，藥明生物（2269）創上市新高，見233元，收報225元，升11.61%；創科實業（0669）創上市新高，見109.8元，收報107.4元，升0.37%；阿里巴巴（9988）創上市新高，見303.8元，收報300.2元，升0.27%；申洲國際（2313）創上市新高，見145.4元，收報143.9元，升4.43%。相反，中石油（0857）見52周低2.17元，收報2.19元，升0.46%。

焦點股國泰（0293）今早宣布重組計劃，在大行唱好下，曾升最多6.64%，是2020年10月15日後最大升幅。今日收報5.85元，升2.2%，收市價計是9月18日後收市新高。

其他內地航空股亦向上，其中持股國泰的國航（0753）收報5.24元，升1.55%；南航（1055）收報4.35元，升2.8%；東航（0670）收報3.35元，升3.07%。

不過，國泰母公司太古（0019）則向下，收報37.65元，跌0.26%。

其他個股方面，聯通（0762）績前大幅抽升，收報6元，升11.11%；維達（3331）今日亦會公布業績，收報27.1元，跌1%。早前公布首3季度少賺0.3%的中國移動（0941）收報51.9元，升3.9%。

分拆物管業務的合景泰富（1813）收報10.12元，跌1.17%；世茂房地產（0813）收報28.95元，跌3.66%；而融創（1918）亦向下，收報29元，跌0.68%。

李寧（2331）第三季整體同店銷售錄低單位數增長。李寧創上市新高，見42.6元，收報42.6元， 升4.67%；。其他體育用品股個別發展，安踏（2020）收報88.9元，跌0.3%；361度（1361）收報0.97元，跌3.9%；特步（1368）收報2.78元，跌0.71%；滔搏（6110）收報11.2元，跌1.7%。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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