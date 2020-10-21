港交所旗下債券通公布，境外債券發行系統新債易（ePrime）昨日正式推出，同日則與中國農業發展銀行合作，完成首筆債券發行，期限分為3種，共計募集57億元人民幣。公司介紹，ePrime系統在境外運營，旨在為包括中資美元債、點心債等在內的各類境外債券的簿記、定價、分配提供一站式電子服務。

公司續指，目前債券通已與13家境外承銷商完成首批簽約，分別為渣打、中銀香港、中國銀行香港分行、交行香港分行、建銀亞洲、中信里昂證券、東方匯理、中國信托銀行、凱基證券、瑞穗證券、光大銀行香港分行、中信銀行（國際）、信銀資本。

去年2月，債券通推出債券信息平台新債信息通（PMIP），公司今日指出，目前共有24家發行人及承銷商加入新債信息通，累計發布近3000隻債券發行信息。公司續指，透過ePrime，未來將可在提供信息的基礎上，進一步為債券一級市場參與機構提供發行支持。

記者：馬迪帆

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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