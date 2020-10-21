今年投資市場大幅波動，會對投資相連保險回報有所影響，友邦（1299）香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示，客戶年初因為避險將基金轉住債券、貨幣基金，不過在4、5月開始，風險偏好有所上升，已轉回股票基金，若新冠肺炎疫情持續穩定，趨勢有望持續。他指客戶較多投資於科技股基金，投資組合較以往分散和均衡。

友邦公布，開通現有的指定投資相連保險客戶透過其客戶服務流動應用程式或網頁，自行進行投資選擇。平台會提供基金的回報率等資訊供客戶參考，投資團體亦會在各項資產類別中評出較佳表現的基金。

客戶完成或更新其財務需要分析（FNA），平台會按其風險評估分數，由友邦投資管理向客戶提供投資參考組合。風險評估分數為9至50分，友邦指分數相差1分，也會提供不同的參考組合，合共有120個投資組合，每季調整一次。

張嘉駒指，投連險目標為長線投資，不鼓勵客戶短線買賣基金公司和投資團資也會不時向客戶提供投資資訊，客戶也可向其財務顧問查詢。FNA包括10題問題，包括客戶投資目標、經驗、取態等。他指服務在5月已向新投連險客戶推出，有五成客戶有參考投資組合的建議。

近年投資ETF較以往流行，有平台提供人工智能投顧，問及會否減少對投連險的投資需求，張嘉駒表示投連險年化新做保費在2016年至2019有兩倍增長，投連險除投資外亦有人壽保障功能。投連險去年出現「爆煲」個案，客戶出現大幅虧損，他指投保人投資風險和承受能力錯配，將資產集中在某一基金，他指投連險為長線投資，應注意分散風險。

記者：歐陽偉昉

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

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報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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