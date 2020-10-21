貝萊德發布保險業調查研究報告，報告調查了25個主要保險市場的360名資深保險業者，受新冠肺炎疫情影響，有60%受訪者指憂慮投資組合表現欠佳，另外有超過50%受訪者指，會選擇另類資產如風能、太陽能發電及股票等較高風險投資，來尋求更佳回報。當中部分人指會增持現金、等待合適投資時機。

貝萊德亞太區金融機構團隊主管Kimberly Kim表示，新冠肺炎疫情以致低利率環境應運而生，當中一些亞洲市場實施或強化「風險為本」資本(Risk Based Capital)法規，料未來對收益、存續期及投資多元化的需求上升，保險業者會更專注房地產及私募股權等另類投資，預計於未來12至24個月增持此類投資。

除此之外，疫情亦為人們生活模式帶來轉變，不少保險業者在疫情其間透過科技軟件接觸客戶，在此情況下，料更多保險業者會採用及學習使用相關技術，從而加快推進保險業數碼轉型。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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