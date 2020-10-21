匯豐（0005）公布香港數碼騙案趨勢調查報告，指香港有83%人士曾經遇到網上騙案的情況，當中有26%港人曾出現金錢損失，人均損失金額為3800元。報告指出六種最常見的騙案手法，包括電子支付、網上情緣、身份盜竊，冒充官員，求職騙案及詐騙電話。當中電子付款和網上情緣的騙案損失最為嚴重，受害人平均損失金額分別為2500元和4100元，網上情緣亦是所有欺詐案件中人均金額最高的。若受訪者向他人透露個人資料和各網上銀行資料，令其被騙財的機率會增加2倍。

調查指出，詐騙電話和假冒官員為港人最常遇到的騙案，分別為72%和64%。有關電子付款的受訪者被騙比例最高，26%的受訪者表示曾經遇上電子支付騙案，當中有13%的受訪者表示曾被騙。亦有三分之一人的受訪者表示曾遇上網上情緣騙案，當中有7%的人士有金錢損失。匯豐香港區財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安表示，因應疫情，港人的生活更趨向數碼化，亦令騙徒有機可乘。

調查發現，受害者普遍存在疏忽大意的情況，隨意分享個人訊息和銀行相關資料，包括網上銀行登入名稱和密碼。指出騙徒只需收集相關的個人訊息，例如近照、一次性密碼(OTP)、出生日期、電子郵件地址和身分證號碼，便可完成詐騙交易。

調查於今年的8月和9月期間進行調查，共訪問800名年齡介乎18至55歲的港人。

記者：陳麗歡

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