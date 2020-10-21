四環醫藥（0460）治療神經系統藥獲批生產。午後股價抽升，一度升穿20天線(0.834元)和50天線(0.844元)，曾高見0.85元，最多升3.66%，現報0.84元，升2.44%，成交額暫錄得599萬元。

公司宣布，集團開發治療神經系統疾病的加巴噴丁膠囊於本月15日獲得中國國家藥品監督管理局頒布的藥品生產批准。四環醫藥為中國第三間獲得生產該產品批准的企業。

該產品屬於《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》乙類範圍的品種，當中包括用於治療疱疹感染後神經痛、癲癇。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

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