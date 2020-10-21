連鎖補習社遵理母企精英匯（1775）公布全年業績，截至今年7月底止，集團由盈轉虧，股東應佔虧損約為1923萬元，去年同期賺1192.8萬元，每股基本虧損3.85元，末期股息每股1仙。

期內集團收入錄2.87億元，按年跌22.8%，主要由於來自提供私立中學輔助教育 服務之收入以及配套教育服務及產品之收入減少所致。

期內，私立中學輔助教育服務的課節修讀人次總數減少約25.8%至約40.5萬名。私立中學輔助教育服務每名學生修讀課節的平均數目由約10.9節增加約6.4%至約11.6節。

「資産估值兩極化下的投資心法」視像研討會

講者：以立投資董事總經理林少陽先生

日期：10月30日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

原價：$400，費用：HK$300

截止日期：2020年10月30日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65574.htm

其他報道

發改委：今年中國汽車銷量有望接近去年水平

滬指半日挫0.35% 創板指跌穿2700點

1個月HIBOR兩連揚 創1個半月最大升幅

日本全日空發盈警 料今財年出現史上最大虧損

亞馬遜延長員工在家工作至明年中

話你知：國泰為維穩回歸前曾減持港龍

陳茂波：國泰重組是其商業決定 政府觀察員已就重組安排給予意見

諾基亞尋求執行禁令 禁聯想產品在德國銷售