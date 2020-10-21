恒指高開後最多升333點，高見24903點回順，半日收報24747點，升178點或0.73%；國指升0.76%。大市半日成交611億元。

科技股偏好，阿里巴巴（9988）升0.5%，美團（3690）、小米（1810）升近3%。不過，比亞迪電子（0285）跌近3%。醫藥、生物科技股做好，藥明生物（2269）升逾一成，康希諾（6185）升半成。內銀回勇，招行（3968）升逾2%，中資電訊股做好，聯通（0762）升7%。另消費股向好，李寧（2331）、康師傅（0322）升2%。不過，汽車股有回吐，比亞迪（1211）跌近2%。內房物管、教育股等受壓。

內地出口表現持續理想，裕元（0551）今早突破大半年橫行區，可以留意。早前市場消息指，9月份以來，印度多家紡織企業因疫情無法保證正常生產付移，部分訂單轉移到中國；中國紡織品9月出口大增三成。裕元製造業不振，股價持續低迷，但券商花旗認為裕元製造業務可受惠季節性因素及分銷商補貨訂單恢復，年底有望轉盈。花旗予裕元買入評級，目標16元。

走勢上，裕元今年第一季由24.5元大跌至10元以下，之後在10至14元上落，對上兩個月受制14元。該股今早升破14元向上，初現突破，惟向上阻力重重，上望15元心理關口料有阻力。可靠近14元附近吸納，低收13.5元止蝕。

劉思明

投資版副主編